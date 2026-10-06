Жена Петросяна рассказала, что ей мешает отдыхать в путешествиях

Татьяна Брухунова объяснила, почему не считает свои поездки к отдыхом. Супруга Евгения Петросяна в своем блоге призналась, что воспринимает перемещения скорее как тяжелую работу, а не как способ расслабиться.

По мнению Татьяны, знакомство с новыми локациями требует огромных затрат энергии. Во время таких поездок ей удается спать лишь 4–5 часов в сутки, при этом приходится постоянно менять места жительства. В качестве примера артистка продемонстрировала свой маршрут по Марокко, подчеркнув, что эта страна прекрасно подходит для активных путешествий, но совершенно непригодна для спокойного отдыха.

«Многие путают отпуск и путешествие. Путешествие — это энергозатратный процесс: каждый день новый отель, сон длится максимум 4–5 часов, а дорога может занимать 10 часов и более, да и дороги там не всегда хорошего качества», — отметила супруга Петросяна.

Решение отправиться в Марокко Татьяна приняла после того, как впервые за 13 лет поездок по Европе ей не выдали визу для участия в Миланской неделе моды. За время пребывания в стране она успела посетить Касабланку и Рабат, осмотреть местные достопримечательности и попробовать национальную кухню.