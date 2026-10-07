Алексеева прокомментировала слухи о свадьбе с 50-летним мужчиной

Валентина Алексеева заявила, что свадьбы с 50-летним другом у нее не было

Обладательница нескольких титулов на конкурсах красоты Валентина Алексеева отреагировала на появившиеся в сети сообщения о браке, назвав их ложными. Ранее ходили разговоры, будто она и её избранник — предприниматель из Челябинска Илья Мительман, которому 50 лет, — уже заключили союз.

В ответ на массовость публикаций Валентина сделала видеосообщение, в котором с волнением рассказала о потоке пришедших к ней комментариев. «Я полагала, что история закрыта, однако оказалось иначе. Всего за пять минут пришло множество сообщений: все сообщества пишут о моем браке. Опять моя вина: я не предупредила о празднике», — отметила девушка.

Алексеева рассказала, что из-за ложных сведений ей стали звонить близкие и знакомые, которые искренне обиделись, полагая, будто их не пригласили на торжество. Валентина призналась, что испытывает по этому поводу противоречивые эмоции. Она заверила, что сейчас находится в Москве и сосредоточена на учёбе в медицинском вузе.

В сентябре 50‑летний Илья Мительман впервые появился рядом с Валентиной в публичном пространстве, а затем пара совместно посетила торжество по случаю свадьбы их приятелей.