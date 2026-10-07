Анастасия Решетова рассказала, какого пола ребенка мечтает родить

Блогер Анастасия Решетова недавно рассказала подписчикам о беременности. Девушка призналась, что больше не может скрывать своё состояние, поэтому сделала публичное заявление. Сейчас она открыто рассказывает о своем самочувствии и готовится к рождению ребенка.

Фолловеры экс-девушки Тимати захотели выяснить, планирует ли она устроить гендер-пати, на которой станет известен пол будущего ребенка. «Организация торжеств — это не для меня. Свои тридцать лет я тоже не праздновала и в соцсетях ничего не размещала. Потому изначально собиралась объявить уже после рождения. Однако возможно, найду оригинальный вариант, чтобы предупредить вас заранее, до появления малыша на свет. «Я не отдыхаю даже в выходные дни», — отметила Анастасия.

Воспитывая шестилетнего сына Ратмира, малыша от Тимати, блогер делится подробностями. Подписчики Решетовой спрашивали, расстроится ли она, если будет девочка. «Вы что?! Я просто мечтала об этом!» — ответила звезда.

Анастасия не скрывает, что вторая беременность проходит тяжелее. «Токсикоз сейчас еще сильнее», — поделилась она.