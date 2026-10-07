Анджелина Джоли вызвала возмущение в соцсетях из-за своего почерка

Стиль почерка Анджелины Джоли стал причиной споров в сети. По данным издания The Sun, пользователи не смогли прочитать послание с благодарностью, которое звезда оставила персоналу гостиницы в Греции ещё в 2023 году, когда там шли съемки фильма «Мария».

Изображение записи мгновенно распространилось в социальных сетях, вызвав у тысяч интернет-пользователей растерянность из-за нечитаемого текста. Кто-то из них пошутил: «Не стоит так расстраиваться. У докторов почерк ещё более неразборчивый. Любая медсестра разберётся».

Оказалось, экс-супруга Брэда Питта оставила такую запись: «Благодарю за безмятежный отпуск в вашем роскошном курорте. Творческая группа картины „Мария“ отлично провела здесь время. С любовью, Анджелина».

Напомним, что Джоли далеко не первая знаменитость, чей почерк вызвал резонанс. Ранее, год назад, пользователи обсуждали стиль письма Джейкоба Элорди после выхода промо-ролика «Оскара» — тогда некоторые сравнили его с тем, как ребёнок держит карандаш.