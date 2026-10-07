Анфиса Чехова показала последствия погрома в доме

Анфиса Чехова со своим мужем Александром Златопольским приобрели комфортабельную загородную недвижимость и сейчас прикладывают усилия к переезду. Однако среди всех приятных хлопот приключилось неприятное происшествие: в текущем жилье опрокинулась витрина из стекла.

На её полках размещались бутылки, фужеры, вазы и бокалы, которые в один момент рухнули вниз. Анфиса опубликовала в собственном блоге снимки, демонстрирующие разрушения, и отметила, что за несколько мгновений утратила целую коллекцию, формирование которой занимало долгие годы.

«Сегодня вернулись домой и застали обрушение. Полки в посудном шкафу не выдержали… Всё погибло… Жизнь явно учит нас не цепляться за материальные ценности!» — отметила телеведущая.

С иронией она припомнила, что ещё вчера жаловалась на отсутствие серванта в новом жилище. «Получается, Вселенная поняла меня буквально: теперь расставлять посуду не нужно», — пошутила Чехова.

Анфиса Чехова и ее муж, продюсер Александр Златопольский, официально зарегистрировали свой брак в начале 2026 года. Вместо шумной церемонии пара просто расписалась в загсе и отпраздновала это событие наедине. Торжественное мероприятие они запланировали на следующий год.