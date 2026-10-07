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Шоу-бизнес 1572

Анна Пересильд рассказала, как научилась плакать для роли

Анна Пересильд рассказала, что составляет плейлист для каждой героини

Анна Пересильд рассказала, что составляет плейлист для каждой героини

Жизнь Анны Пересильд оказалась неразрывно связана с кинематографом. Несмотря на юный возраст — актрисе лишь семнадцать лет, — она уже успела отметиться в крупных постановках, среди которых сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и лента «Алиса в Стране чудес», и не перестаёт творчески расти. 

По словам Анны, в настоящий момент учеба поглощает практически всё её время. Журналисты поинтересовались у девушки, какой именно предмет ей даётся с наибольшими трудностями. «Таковым он не является, просто очень сложный», — ответила Пересильд, отметив, что акробатические этюды пока ей не поддаются. «Я верю, что смогу преодолеть эти трудности», — заключила избранница Вани Дмитриенко.

Пересильд рассказала, что никогда не конфликтовала с родными людьми из-за работы, потому что её семья занимается творчеством и все работают в одной области. Актриса подчеркнула, что на кастингах её не заставляли делать ничего невозможного, а также призналась: во время съёмок ей не удавалось заплакать вовремя.

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя призналась, что давно мучалась с этой трудностью, пока не открыла для себя отличный метод. Она собирает плейлисты для каждого персонажа, подбирая треки, от которых героини непременно плачут.
Актер подчеркнула, что на площадке ведет себя сдержанно и не выдвигает специфических пожеланий относительно питания. «Если еда мне не подходит, беру свою. Но старательно избегаю излишней показухи с этим», — уточнила она.

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