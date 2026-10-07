Анна Пересильд рассказала, как научилась плакать для роли

Жизнь Анны Пересильд оказалась неразрывно связана с кинематографом. Несмотря на юный возраст — актрисе лишь семнадцать лет, — она уже успела отметиться в крупных постановках, среди которых сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и лента «Алиса в Стране чудес», и не перестаёт творчески расти.

По словам Анны, в настоящий момент учеба поглощает практически всё её время. Журналисты поинтересовались у девушки, какой именно предмет ей даётся с наибольшими трудностями. «Таковым он не является, просто очень сложный», — ответила Пересильд, отметив, что акробатические этюды пока ей не поддаются. «Я верю, что смогу преодолеть эти трудности», — заключила избранница Вани Дмитриенко.

Пересильд рассказала, что никогда не конфликтовала с родными людьми из-за работы, потому что её семья занимается творчеством и все работают в одной области. Актриса подчеркнула, что на кастингах её не заставляли делать ничего невозможного, а также призналась: во время съёмок ей не удавалось заплакать вовремя.

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя призналась, что давно мучалась с этой трудностью, пока не открыла для себя отличный метод. Она собирает плейлисты для каждого персонажа, подбирая треки, от которых героини непременно плачут.

Актер подчеркнула, что на площадке ведет себя сдержанно и не выдвигает специфических пожеланий относительно питания. «Если еда мне не подходит, беру свою. Но старательно избегаю излишней показухи с этим», — уточнила она.