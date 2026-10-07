Анна Седокова вместе с дочерью поделились фото с пляжа в США

Недавно Анна Седокова вместе с дочерью Алиной Белькевич выступили в рамках реалити-шоу. Певица дошла до финала во втором сезоне передачи, а ее дочь попробовала себя в смежной программе. В настоящее время они проводят отпуск в США.

Анна Седокова, некогда выступавшая в составе группы «ВИА Гра», выложила в сеть фото с пляжного отдыха. Артистка продемонстрировала провокационный образ. Певица распустила волосы и надела купальник нежно-голубого оттенка с глубоким вырезом. На снимке она позирует под защитным зонтиком, скрытая за затемненными очками.

Алина выбрала коричневый раздельный купальник. Распустив темные волосы, она заняла место на песке, а на заднем плане возвышались пальмы и простирался океан. Артистка с дочкой также устроили настоящий пикник на берегу. Морепродукты были основой импровизированного обеда.

«Ловлю потерянное летнее солнце. Сейчас осень», – написала дочь Седоковой. Блогеры восхитились внешностью телезвезды. «Какая красивая фигура!», «В маму пошла», — прокомментировали фолловеры.

