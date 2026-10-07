Дмитрий Дибров оставит название своего особняка в честь экс-жены

Дмитрий Дибров высказался по поводу дела вокруг его загородного дома Paulina. Согласно сообщению KP.RU, звезда телевидения не стремится реализовать недвижимость и не планирует переименовывать резиденцию.

«Поверьте, за такие деньги его никто не приобретёт. Это жилище, несомненно, заслуживает цены, а для меня оно и вовсе бесценно. Пусть остается на рынке», — отметил телеведущий.

Ведущий резко отреагировал на идею переименовать усадьбу: Дмитрий заявил, что не намерен отказываться от ни одного из своих детей, которых ему родила бывшая супруга. «Хотя идиоты пишут: давайте проведём ДНК, может, у него рога уже давно. Это вряд ли. Я верю Полине. И вилла моя носит имя "Полина". Нельзя — сегодня "Полина", завтра "Катя". Нет, она была задумана как родовое гнездо детей», — подчеркнул Дибров

Он уточнил, что в случае непредвиденных обстоятельств всё его имущество перейдёт к наследникам. Для нынешней возлюбленной Екатерины Гусевой артист намерен возвести особняк, который будет носить имя избранницы.

Недавно стало известно, что цена на имение упала на 71 млн рублей, и теперь его стоимость составляет 499 млн. Дибров выставил свой особняк на рынок после того, как обнародовали информацию о его разрыве с Полиной; супруги развелись спустя 16 лет совместной жизни.