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Шоу-бизнес 1536

Дмитрий Дибров оставит название своего особняка в честь экс-жены

Дмитрий Дибров не будет переименовывать свой особняк

Дмитрий Дибров не будет переименовывать свой особняк

Дмитрий Дибров высказался по поводу дела вокруг его загородного дома Paulina. Согласно сообщению KP.RU, звезда телевидения не стремится реализовать недвижимость и не планирует переименовывать резиденцию.

«Поверьте, за такие деньги его никто не приобретёт. Это жилище, несомненно, заслуживает цены, а для меня оно и вовсе бесценно. Пусть остается на рынке», — отметил телеведущий.

Ведущий резко отреагировал на идею переименовать усадьбу: Дмитрий заявил, что не намерен отказываться от ни одного из своих детей, которых ему родила бывшая супруга. «Хотя идиоты пишут: давайте проведём ДНК, может, у него рога уже давно. Это вряд ли. Я верю Полине. И вилла моя носит имя "Полина". Нельзя — сегодня "Полина", завтра "Катя". Нет, она была задумана как родовое гнездо детей», — подчеркнул Дибров

Он уточнил, что в случае непредвиденных обстоятельств всё его имущество перейдёт к наследникам. Для нынешней возлюбленной Екатерины Гусевой артист намерен возвести особняк, который будет носить имя избранницы.

Недавно стало известно, что цена на имение упала на 71 млн рублей, и теперь его стоимость составляет 499 млн. Дибров выставил свой особняк на рынок после того, как обнародовали информацию о его разрыве с Полиной; супруги развелись спустя 16 лет совместной жизни.

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