Дмитрий Дибров раскрыл секрет своего похудения на 10 кг

Дмитрий Дибров рассказал о том, каким образом ему удалось потерять 10 килограммов в 66-летнем возрасте. Как передает KP.RU, в вопросе контроля веса ему оказала поддержку его возлюбленная — нутрициолог Екатерина Гусева.

«Катюша порекомендовала пройти обследование у профессора-кардиолога Каневской. Под ее руководством мне прописали инъекции, чтобы сбросить вес», — рассказал Дибров.

В то же время он отметил, что не использовал только медикаменты. Он пересмотрел свое питание, контролирует уровень потребления белка и придерживается правил здорового образа жизни. Согласно словам Диброва, следуя новому распорядку дня, он медленно, но верно продолжает терять вес.

Изменения затронули и отказ от крепких напитков. Ведущий признался, что полностью исключил из рациона водку и коньяк, а также другие виды крепкого алкоголя. Теперь он ограничивается лишь одним бокалом сухого красного либо белого вина во время обеда.

Дмитрий Дибров поделился подробностями о новом реалити-шоу, посвящённом здоровому образу жизни. Согласно концепции, к нему в дом будут приходить различные эксперты, включая, возможно, его друга — академика Марка Аркадьевича Курцера. Дибров с юмором отнёсся к тому, какие слухи могут породить съёмки. Он не исключил, что пойдут разговоры о его поездке с возлюбленной в роддом.