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Шоу-бизнес 2208

Дмитрий Дибров раскрыл секрет своего похудения на 10 кг

Дмитрий Дибров рассказал, что смог похудеть на 10 кг

Дмитрий Дибров рассказал, что смог похудеть на 10 кг

Дмитрий Дибров рассказал о том, каким образом ему удалось потерять 10 килограммов в 66-летнем возрасте. Как передает KP.RU, в вопросе контроля веса ему оказала поддержку его возлюбленная — нутрициолог Екатерина Гусева.

«Катюша порекомендовала пройти обследование у профессора-кардиолога Каневской. Под ее руководством мне прописали инъекции, чтобы сбросить вес», — рассказал Дибров.

В то же время он отметил, что не использовал только медикаменты. Он пересмотрел свое питание, контролирует уровень потребления белка и придерживается правил здорового образа жизни. Согласно словам Диброва, следуя новому распорядку дня, он медленно, но верно продолжает терять вес.
Изменения затронули и отказ от крепких напитков. Ведущий признался, что полностью исключил из рациона водку и коньяк, а также другие виды крепкого алкоголя. Теперь он ограничивается лишь одним бокалом сухого красного либо белого вина во время обеда.

Дмитрий Дибров поделился подробностями о новом реалити-шоу, посвящённом здоровому образу жизни. Согласно концепции, к нему в дом будут приходить различные эксперты, включая, возможно, его друга — академика Марка Аркадьевича Курцера. Дибров с юмором отнёсся к тому, какие слухи могут породить съёмки. Он не исключил, что пойдут разговоры о его поездке с возлюбленной в роддом. 

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