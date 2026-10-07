Дочь Агутина шокировала поклонников необычным образом

Елизавета, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина, поразила своих фанатов радикальным изменением внешности. Девушка традиционно склоняется к расслабленному стилю, предпочитая широкие штаны и свободные худи. В этот раз она решила предстать перед публикой в более женственном образе.

Елизавета разместила снимок, где она позирует в обтягивающем платье с изысканным кроем и высоким разрезом на боку. Дочь Агутина собрала пряди в аккуратный пучок, тем самым кардинально поменяв свой привычный стиль.

«Ребята, вы и предположить не могли, что под толстовкой Jay-Z скрывается такая дерзкая красавица, правда?» — язвительно заметила Варум в подписи к фото.

Напомним, с ранних лет Елизавета проживает в США. Воспитанием девочки занимались её дедушка Юрий Варум и его жена, уже обосновавшиеся в Америке. Леонид Агутин и Анжелика Варум из-за музыкальной карьеры много времени проводили на работе.