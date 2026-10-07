Дочь Полищук поделилась редким фото сына

Мариэтта Цигаль-Полищук, являющаяся дочерью известной артистки Любови Полищук, выложила редкий снимок единственного наследника — Григория. В честь 16-летия юноши звезда опубликовала проникновенное поздравление.

«16 лет назад именно сегодня на свет явился самый обаятельный, интеллектуальный и одарённый ребёнок. Благодарю его за это. Люблю бесконечно», — отметила Цигаль-Полищук, прикрепив к посту снимок именинника.

Напомним, бывший артист театра на Малой Бронной Дмитрий Сердюк стал папой Григория от первого брака с Мариэттой Цигаль. Любви Полищук не довелось увидеться с наследником: актриса ушла из жизни в ноябре 2006 года, переболев тяжелой болезнью. Тем не менее, мальчик в курсе того, кто его бабушка, и, по уверениям мамы, гордится ею.

Вероятно, молодой человек последует по стопам своей актёрской семьи и посвятит себя сцене или экранным проектам.