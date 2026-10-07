Дом Кашпировского в США получит в наследство его родственник

Telegram-канал SHOT сообщает, что Сергио Монтана, сын Анатолия Кашпировского, проигнорировавший приглашение на похороны артиста, получит в собственность его резиденцию в Калифорнии.

Агентство передает, что в 2013-м Кашпировский приобрел за 340 тыс. долларов (29,1 млн руб.) недвижимость в Ла‑Кинте, оформив ее на своего ребенка — дочь Елену. Чуть позже в непосредственной близости построили другое здание, цена которого составила порядка 300 тыс. долларов (25,7 млн руб.).

Елена ушла из жизни в 2018 году, после чего первый дом полностью перешел во владение Кашпировского. Тогда как Елена неизменно проживала в Торонто, с 2014 года калифорнийская резиденция стала домом для Сергио, его жены Сьюзан и их ребенка.

Постепенно родня начала переделывать планировку территории, обойдясь без оформления всех требуемых согласований. В результате накопились пени на сумму около тысячи долларов (85,6 тысячи рублей), которые направлялись Кашпировскому, так как он числился официальным собственником недвижимости.

В данный момент в доме живут 51‑летний Сергио и его 28‑летний Шон, тогда как Сьюзан, расставшись с мужем, перебралась в Вирджинию. В настоящий момент инициирована процедура получения наследства. Как только она завершится, объект недвижимости должен быть передан Сергио Монтане.