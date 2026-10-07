Довлатова уверена, что сеансы Кашпировского сегодня быстро бы прикрыли

Алла Довлатова заявила, что сеансы Кашпировского сегодня бы не допустили

В Москве 6 октября прошла премьера новой музыкальной картины. На мероприятии присутствовала Алла Довлатова, явившаяся в сияющем наряде серебристого цвета.

Ведущая прокомментировала внезапную кончину гипнотерапевта Анатолия Кашпировского. Широкую популярность он обрёл в конце 80-х годов, когда телевизионные передачи, демонстрировавшие сеансы гипноза, собирали перед экранами миллионы советских зрителей.

«По моему мнению, он обладал талантом. Безусловно, в нём присутствовало нечто особое. Если бы он был пустым местом, то превратился бы в мыльный пузырь, и его непременно разоблачили бы. Тем не менее, в нём действительно была какая-то магия. Мне кажется, он был превосходен как гипнотизёр, как психотерапевт, как человек, понимающий, как воздействовать на человеческие души», – отметила Довлатова.

Артистка полагает, что Анатолий Михайлович обладал проницательностью и осознавал, как люди тогда ощущали себя обделёнными. По её взгляду, сегодня Кашпировский не смог бы добиться подобной популярности. «В наше время такой бизнес мгновенно бы прикрыли. Без сомнений», — отметила актриса.