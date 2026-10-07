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Шоу-бизнес 1253

Довлатова уверена, что сеансы Кашпировского сегодня быстро бы прикрыли

Алла Довлатова заявила, что сеансы Кашпировского сегодня бы не допустили

Алла Довлатова заявила, что сеансы Кашпировского сегодня бы не допустили

В Москве 6 октября прошла премьера новой музыкальной картины. На мероприятии присутствовала Алла Довлатова, явившаяся в сияющем наряде серебристого цвета.

Ведущая прокомментировала внезапную кончину гипнотерапевта Анатолия Кашпировского. Широкую популярность он обрёл в конце 80-х годов, когда телевизионные передачи, демонстрировавшие сеансы гипноза, собирали перед экранами миллионы советских зрителей.

«По моему мнению, он обладал талантом. Безусловно, в нём присутствовало нечто особое. Если бы он был пустым местом, то превратился бы в мыльный пузырь, и его непременно разоблачили бы. Тем не менее, в нём действительно была какая-то магия. Мне кажется, он был превосходен как гипнотизёр, как психотерапевт, как человек, понимающий, как воздействовать на человеческие души», – отметила Довлатова.

Артистка полагает, что Анатолий Михайлович обладал проницательностью и осознавал, как люди тогда ощущали себя обделёнными. По её взгляду, сегодня Кашпировский не смог бы добиться подобной популярности. «В наше время такой бизнес мгновенно бы прикрыли. Без сомнений», — отметила актриса.

 

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