Елена Воробей шокировала фанатов провокационным фото

Елена Воробей продолжает активно гастролировать по стране с постановкой. Недавно она сообщила о планах на выступление в Воронеже, а впереди её ждут показы в Сочи и Москве.

Актриса разместила фото, сделанное у гримерного зеркала. Елена облачилась в приталенный черный купальник, усыпанный стразами, и туфли на высоких шпильках. Этот образ выгодно оттенял стройность ее силуэта.

«Похоже, в свои 59 я выгляжу немного провокационно... Идеальный концертный костюм для югов! А это я плюсанула полтора кг на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я и не сопротивлялась. Приходите на спектакль! Будем хулиганить», — написала Воробей.

Подписчики по достоинству оценили внешний вид артистки. Пользователи сети оставили комментарии: «Прекрасная фигура», «Можете себе позволить с такими данными», «Леночка, вы большая молодец, что держите себя в форме».

К слову, сейчас дочери звезды, Софье Лебенбаум, 23 года. Она родилась в союзе с предпринимателем из Санкт-Петербурга Игорем Константиновичем. Мужчина никогда не вмешивался в воспитание дочери и не выделял ей денег., а в 2016 году он скончался в результате падения с лестницы. В рамках интервью, данного для второго сезона шоу, актриса заявила об отсутствии ненависти к бывшему мужчине.