Евгений Миронов признался, что подсмотрел у Табакова

Евгений Миронов рассказал, что у Табакова был навык распознавать таланты

Евгений Миронов, актёр и художественный руководитель Государственного театра Наций, считает Олега Табакова своим театральным отцом.

В разговоре с журналистами Миронов признался, что у Табакова перенял многое: и профессиональные навыки, и отношение к окружающим. Он особо выделил способность мастера заботиться о близких. Актер рассказал, что стремился перенять еще одно важнейшее качество — умение замечать талант.

«У Табакова был поразительный дар улавливать таланты, и, полагаю, я хоть отчасти перенял это его свойство», — отметил Миронов.

Напомним, в 2006 году Миронов стал руководителем Государственного театра Наций. Он утверждает, что театр со временем существенно расширил свои функции и больше не ограничивается ролью классического театрального учреждения. В настоящее время здесь ставятся спектакли различных жанров, осуществляются совместные проекты с регионами, организуются фестивали и другие мероприятия.

Миронов отметил, что ключевая задача Театра Наций заключается в создании условий для артистов и режиссёров.