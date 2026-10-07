Катя Кищук восхитила фанатов слишком откровенным образом

Катя Кищук, экс-участница коллектива Serebro, показала подписчикам свой новый смелый образ. Девушка разместила в своём блоге снимки, где запечатлена в наряде с глубоким вырезом.

На фото Кищук стоит у стены, облачившись в полупрозрачное мини-платье голубого оттенка. Свой лук она дополнила клатчем и серебряными туфлями на тонких шпильках. Волосы певица оставила распущенными, а в макияже выделила черные стрелки и нюдовую помаду.

Напомним, в 2016 году Кищук вошла в состав группы «Серебро». За время участия в проекте она записала ряд композиций, включая популярные треки «Пройдет» и «Между нами».

Исполнительница заявила о завершении работы в коллективе и переходе к сольному творчеству в 2019-м. Затем Кищук записала ряд синглов, а также не прекратила активную работу в соцсетях, где рассказывает о своей жизни и демонстрирует новые образы.