Холли Берри рассказала, как экс-муж чуть не избил ее из-за одежды

Судебные разбирательства по вопросам опекунства над 13-летним Масео позволили Холли Берри озвучить новые детали ссор с Оливье Мартинесом. На процессе актриса сообщила, что причиной распада союза стали ревнивая натура и агрессивные выходки бывшего мужа. Информацию предоставил ресурс RadarOnline.

Берри рассказала, что их семейная жизнь была отмечена вспышками гнева, ревностью и агрессивным поведением со стороны Мартинеса. Однажды актриса привела в пример ситуацию, где ее супруг проявил ярость из-за ее одежды.

«Оливье так взбесился, увидев меня в полупрозрачной юбке на вечеринке, что проломил огромную дыру в двери нашей спальни», — рассказывает Берри.

Эту историю актриса привела в ответ на заявления Мартинеса, будто она мешала ему жить и внушала страх. По мнению Берри, такие обвинения не соответствуют тому, как её бывший супруг вел себя раньше.

В своём заявлении кинозвезда упомянула ссору Мартинеса с её бывшим спутником Габриэлем Обри, который является отцом ребёнка Налы. По утверждению Берри, драка произошла на подъездной дорожке её дома, когда там присутствовала Налa.

Берри жёстко опровергла обвинения Мартинеса, который утверждал, будто она допускала расистские выпады и пригрозила депортацией. По словам актрисы, подобного в её адрес не говорилось, а угрозы в отношении бывшего мужа не звучали, особенно в присутствии ребёнка.

