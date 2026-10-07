Мария Миронова трогательно обратилась к покойной матери

В браке Андрея Миронова и Екатерины Градовой появилась на свет Мария. Развод пары случился, когда Марии было три года. Андрей Миронов ушел из жизни в 1987-м, а Екатерина Градова — в 2021 году. В этом году Екатерине исполнилось бы 80 лет.

В честь дня матери Мария выложила душевный пост, где показала Екатерину Георгиевну в юности. На снимке актриса, прославившаяся ролью в сериале «Семнадцать мгновений весны», улыбалась.

«Мамочка... 80 лет сегодня, твой юбилей. Пусть всегда играет наша любимая песня из моего детства "À toi" Joe Dassin. И время как будто бы остановилось... Я опять танцую спиной к твоим гостям, а ты меня просишь: "Доченька, развернись, не стесняйся, ведь ты так хорошо танцуешь". Терпсихора... Люблю», — написала Миронова в личном блоге.

Также Мария опубликовала фото памятника её матери. Этот скромный памятник украшает портрет народной артистки, на фото Ольга Градова все еще молодая женщина.

Поклонники поддержали артистку. «Память светлая замечательной исполнительнице роли Екатерине Градовой», «До слёз! Прекрасная актриса, мама, бабушка», «Ваша мама создала один из самых ярких женских образов в кино того времени», «Очень ее любила с детства», «Мама и Дассен великолепные были люди», — написали пользователи.