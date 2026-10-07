Майкл Дуглас рассказал о жестком скандале с Джулией Робертс

Майкл Дуглас, звезда Голливуда, опубликовал автобиографию под названием «Чертовски хорошая поездка» (One Helluva Ride), в которой рассказал о самых значимых моментах своей блистательной карьеры, длящейся уже свыше 60 лет. Долгое время актер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, которая часто приводила к крайне негативным последствиям.

В 1990 году Майкл Дуглас взял на себя роль продюсера киноленты «Коматозники», где главные роли исполнили Джулия Робертс и Кифер Сазерленд. Поскольку в то время между актерами романтические отношения, они совместно присутствовали на торжественной церемонии вручения награды «Золотой глобус». «Обычно такая ночь проходит с употреблением, вероятно, пяти доз алкоголя и наркотиков. В итоге случился крайне неудобный случай с Джулией Робертс, который долго давал о себе знать», — признался Дуглас.

Джеймс Дуглас, явившийся на вечеринку вместе с сыном Кэмероном от первого брака с Диандрой Лукер, оказался в центре скандала. «Мы находились в баре, когда Джулия обняла моего ребенка, почти прижимаясь к нему лицом. Кажется, мальчик был в полном недоумении... А я, будучи сильно под хмельком, грубо ответил ей: „Убери руки от моего сына, забери свой „Золотой глобус“ и убирайся“». Утром следующего дня мне перезвонил сопродюсер Рик Бибер с словами: «Майкл, нам необходимо обсудить кое-что». «Я нарушил границы в общении с наиболее востребованной юной звездой Голливуда», — припомнил актер.

Вслед за тем, как он преподнес Робертс букет из дорогих роз, Дуглас пришел в офис киностудии и извинился перед актрисой и Сазерлендом. Тем не менее, попытка наладить теплые контакты с Джулией провалилась.