Меган Маркл поделилась редким фото с дочерью

Меган Маркл разместила в соцсетях ролик, где она вместе с Лилибет готовит варенье на домашней кухне. В кадре герцогиня размешивала ягоды в кастрюле, стоящей на плите, а её маленькая дочь взбивала сливки в миске. «Что скажешь, Лили?» — обратилась она к ребёнку. «Мне кажется, это очень красиво», — произнесла девочка.

Супруга принца Гарри выложила свои фото из детства, сделанные вместе с матерью Дорией Рэгланд. Она поделилась историями о сложном детстве, когда уже в юном возрасте начала зарабатывать деньги. «В возрасте восьми лет я запустила свой первый бизнес: на машинке Singer, принадлежавшей бабушке, я шила резинки для волос и продавала их по доллару. Кроме того, я торговала печеньем в рамках скаутской акции, продавала лимонад, трудилась в заведении с мороженым и перепробовала множество других профессий. Предприимчивость была моей чертой с самого детства», — отметила герцогиня Сассекская.

Герцогиня также отпраздновала годовщину основания собственного бренда. На снимке, сделанном в прихожей их резиденции, она запечатлена вместе с супругом, который рассматривает товары, разложенные в крупной корзине из лозы. Звезда упомянула свой старый блог, которым пользовалась ещё до знакомства с британским принцем; однако в преддверии бракосочетания ей пришлось закрыть его, следуя строгим правилам королевского этикета.