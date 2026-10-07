Месси разрыдался в автобусе перед выходом на поле

Матч против Бенина стал последним для Лионеля Месси в составе аргентинской сборной. Непосредственно перед стартом поединка прошла особая процедура, подготовленная для лидера команды. Главный тренер Лионель Скалони, с трудом сдерживая эмоции, обнял спортсмена, чтобы выразить своё глубокое уважение.

Лионель не сдержал слез – он плакал и в автобусе, и на поле перед исполнением гимна, к нему присоединились три сына. На 10-й минуте судья остановил игру, после чего футболисты обеих команд, тренеры и болельщики несколько минут аплодировали форварду с десятым номером на спине. Лионель помахал трибунам и продолжил матч. Он реализовал пенальти и сделал две передачи. В итоге Аргентина одержала победу – 3:0.

Во время официальной церемонии после матча Лионель в своём прощальном слове упомянул своего отца Хорхе, умершего 7 августа в 68-летнем возрасте вследствие тяжёлого недуга. «Для меня эта ночь особенная. Сейчас меня охватывает множество чувств, но прежде всего я вспоминаю своего отца. Я хочу поблагодарить вас за всё, что могу сказать сейчас. Быть участником этого клуба и носить эту футболку было для меня большой честью, даже в самые сложные периоды», — подчеркнул игрок.

На прошлом мировом первенстве сборная Аргентины, в составе которой был Месси, финишировала второй, уступив в решающем матче команде Испании.