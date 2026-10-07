Муцениеце поделилась новостями о переменах после рождения ребенка

Агата Муцениеце неохотно делится с фанатами деталями своей семейной жизни: со дня бракосочетания с Петром Дрангой и появления на свет их дочери Веры актрису видно крайне редко. Однако, по данным «МК», совсем недавно она всё же засветилась на одной из светских тусовок, причем явилась туда не в одиночку, а в сопровождении супруга.

Особое внимание прессы привлекло недавнее прибавление в семье, однако Агата и сама не осталась без внимания благодаря роскошному платью цвета алой розы, с которым она появилась на красной ковровой дорожке. Звезда рассказала, что дизайнером этого наряда стала её близкая подруга. Отвечая на вопрос о значительных тратах на гардероб, Муцениеце заявила: «Я мало трачу на собственный внешний вид. Гораздо больше мы отдаём за одежду для малышей. Хотя на ценники обращаем внимание, но вопросы здоровья никогда не ставим на второй план». Вдобавок Агата отметила с юмором, что не относится к тем знаменитостям, чьи носки носятся единожды и затем выбрасываются: «Нет, минимум трижды», — засмеялась она.

Ранее супруги Агата и Пётр объявили, что дочка Вера, появившаяся на свет в декабре минувшего года, пока не будет демонстрироваться широкой публике. Родители также не приводят ребёнка на работу, в отличие от старших ребят Муцениеце от союза с Павлом Прилучным, которые ранее уже побывали на съёмках.