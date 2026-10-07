Наталия Медведева раскрыла правду о поддержании отличной формы

Наталия Медведева, известная как участница Comedy Woman, поделилась мнением о своём внешнем виде и процедурах для поддержания красоты. В интервью она отметила, что следит за фигурой не только ради себя, но и как обязательный элемент своей деятельности.

Медведева утверждает, что звезде кино важно постоянно поддерживать себя и улучшать свою внешность. Она уподобила это повышение квалификации коллег из иных сфер, подчеркнув, что для актеров облик служит одним из профессиональных инструментов.

«Подобно преподавателям и врачам, мы поддерживаем профессиональный уровень на должной высоте, ведь наша внешность служит важной частью рабочего инструмента. Нам необходимо постоянно развиваться. Основными средствами являются визиты к косметологу, инъекции ботокса, соблюдение диет и сбалансированное питание», — отметила она.

Медведева призналась, что в другой сфере работала бы к внешности менее требовательно. Однако деятельность в области актерского искусства диктует необходимость пристального внимания к собственному образу.