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Шоу-бизнес 1980

Нюша заявила, что готова вернуть свое настоящее имя

Нюша рассказала, что планирует вернуть свое настоящее имя

Нюша рассказала, что планирует вернуть свое настоящее имя

Анна Шурочкина, известная публике как Нюша, объявила о намерении вернуть себе настоящее имя. Она рассказала об этом в программе на радио, отметив, что практически вся профессиональная деятельность была связана с псевдонимом.

В возрасте 17 лет, во время участия в телевизионном состязании, Нюша официально сменила своё имя. При этом певица не исключала возможности возвращения к предыдущему варианту.
«Ранее в беседах я отмечала, что не способна предсказать, насколько долго сохраню сценический псевдоним Нюша, ведь в официальных документах моим именем действительно значилось именно оно. Смену имени я произвела в семнадцать лет, когда принимала участие в конкурсе от одного из известных телеканалов. И вот теперь наступил тот самый момент, когда я осознала: пришла пора вновь вернуть себе имя Анна», — поделилась певица.

В прошлом изменению имени певицы способствовала и анимационная лента «Смешарики», где фигурирует одноимённый герой. Нюша пояснила, что стремилась избежать конфликтов с авторскими правами при использовании псевдонима. В результате она закрепила новое имя юридически, изменив данные в паспорте.

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