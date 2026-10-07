Нюша заявила, что готова вернуть свое настоящее имя

Анна Шурочкина, известная публике как Нюша, объявила о намерении вернуть себе настоящее имя. Она рассказала об этом в программе на радио, отметив, что практически вся профессиональная деятельность была связана с псевдонимом.

В возрасте 17 лет, во время участия в телевизионном состязании, Нюша официально сменила своё имя. При этом певица не исключала возможности возвращения к предыдущему варианту.

«Ранее в беседах я отмечала, что не способна предсказать, насколько долго сохраню сценический псевдоним Нюша, ведь в официальных документах моим именем действительно значилось именно оно. Смену имени я произвела в семнадцать лет, когда принимала участие в конкурсе от одного из известных телеканалов. И вот теперь наступил тот самый момент, когда я осознала: пришла пора вновь вернуть себе имя Анна», — поделилась певица.

В прошлом изменению имени певицы способствовала и анимационная лента «Смешарики», где фигурирует одноимённый герой. Нюша пояснила, что стремилась избежать конфликтов с авторскими правами при использовании псевдонима. В результате она закрепила новое имя юридически, изменив данные в паспорте.