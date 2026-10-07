Пугачева снова травмировалась: что случилось с Аллой на Кипре

Алла Пугачева вновь встревожила поклонников. Примадонну заметили на Кипре с травмированной левой рукой. Корреспонденты «МК» попытались выяснить, что на сей раз случилось с Аллой.

Лето Пугачева, как известно, по традиции проводила в Юрмале., но уже вернулась в Лимасол. Здесь ее заметили во время прогулки по местным улочкам с собачкой. Певец Егор Вильмс разместил в соцсетях кадры с Пугачевой. На снимках видно, что на левой руке Аллы бандаж. Поклонники забили тревогу, пытаясь узнать, что же произошло с Пугачевой. Пластический хирург Мадина Осман уверила корреспондентов «МК», что такие повязки накладывают в ряде случаев.

- Алла Борисовна уже в возрасте, - говорит Мадина. - Поэтому повреждения конечностей могут периодически случаться. Это происходит в ряде ситуаций: Алла могла вывихнуть руку, получить ушиб или перелом. Такие повязки накладывают, чтобы зафиксировать стабильное положение руки. Также одной из причин, когда рекомендуют носить бандажи, могут быть артритные или артрозные проявления. На расстоянии очень сложно поставить диагноз и сказать, что на самом деле произошло с Аллой. Это может сказать только специалист при очном осмотре.

При этом специалист обратила внимание на лицо Пугачевой: на появившихся в сети свежих снимках Алла запечатлена крупным планом.

- Алла Борисовна сейчас стала выглядеть получше, - считает Мадина. – Лицо у нее заметно посвежело. Возможно, она делала еще какие-то манипуляции. Немного тяжеловатым смотрится подбородок. Это, скорее всего, следствие работы пластических хирургов, которая проводилась до этого, и потому что вес у нее гулял. А так Алла выглядит хорошо. Видимо, делает поддерживающие процедуры. Например, биоревитализацию. Или же другие аппаратные технологии.

Напомним, летом Пугачева рассказывала, что упала и получила серьезную травму, в результате которой на протяжении четырех месяцев она была обездвижена. После чего была вынуждена ходить с тростью. Алла также сообщила, что столкнулась с паническими атаками.