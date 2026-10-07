Шакира снова судится с бывшим мужем

Спустя четыре года после громкого разрыва Шакира и Жерар Пике снова оказались на судебном заседании. Певица прибыла в Барселону для участия в закрытом слушании, где заявила о необходимости пересмотра текущего договора об опеке над их детьми — Миланом и Сашей.

Британское агентство, представляющее интересы знаменитостей, объяснило, что частые многочасовые авиаперелёты через Атлантику между Майами и Испанией ради пары дней отдыха сильно нарушают учебный и социальный режим детей. Именно из-за коротких школьных каникул был подан иск.

Адвокаты Шакиры настаивают на том, чтобы поездки разделялись пополам: на коротких каникулах Пике способен самостоятельно летать в США на встречи с мальчиками, чтобы не нарушать их привычный распорядок.

В свою очередь, окружение певицы уточнило, что сокращение времени общения отца с детьми не предусмотрено. Такой подход позволит ребятам оставаться в комфортной для них обстановке и избегать последствий коротких перелетов через Атлантику.

Весной 2023 года Милан и Саша перебрались в Майами. Шакира неоднократно подчёркивала, что в Испании семья подверглась сильному давлению со стороны журналистов, а также призывала уважать личное пространство её детей.