«Скинулись и подарили сыну доллар»: откровения Марии Ароновой

Актриса Мария Аронова в свет выходит редко, а уж рассказывает о своей жизни журналистам, кажется, и того реже. Но тут свершилось невозможное: Аронова посетила премьеру, а заодно и рассказала, что у нее новенького. Выяснилось, что жизнь у звезды кино и театра бьет ключом. Вот не так давно отметила юбилей сына, а еще познакомилась, возможно, с будущей невесткой. Деталями этих и других событий в жизни она поделилась в интервью «МК».

— Не так давно в стране отмечался День знаний. А вы на первосентябрьскую линейку к внучке не ходили?

— Нет, но мы Тоню ждали на шашлыки, я позволила себе даже попробовать мясо в честь такого события. А на линейку я ходила, когда внучка пошла в первый класс. Она учится в школе у Сергея Зиновьевича Казарновского (с углубленным изучением музыки и театра. — Прим. авт.). Там же, кстати, учится моя племянница Алиса Аронова. И вот в этот раз девочки после школы к нам приехали, мы их встречали с подарками. Подарили непромокаемые рюкзаки, которые были набиты всем, что нужно для ванны. Там какие-то бомбочки, всякие штучки... Это мой директор Наташа придумала. Что было с девочками — это просто можно умереть! Особенно с Тоней. Она же взрослеет, ей 11 лет. Для нее это так важно теперь.

— Насколько мы знаем, у вас было и еще одно памятное событие: вашему сыну исполнилось 35. Как вы отметили? Что подарили?

— Мы в этот момент были в отъезде, но его день рождения как раз выпал на открытие нового театрального сезона. Так что его вызвали на сцену, поздравили. А мы в качестве подарка скинулись всей семьей и сделали ему монету в виде серебряного доллара. На лицевой стороне был его портрет, и мы все написали важные слова. Просто сын умеет сквозь пальцы ловко монету пропускать.

— А сын, кстати, еще не женился?

— Пока нет, но, слава богу, что у меня прекрасные отношения с его новой избранницей Яночкой. Дай бог, чтобы у них все сложилось. Она прелестная девочка. Работает в театре, но она не актриса. Ну и я неоднократно говорила, что первая жена Владика, Катенька, всегда будет оставаться рядом с нами.

— Вы как мама ждете, что сын снова женится?

— Ну конечно. Мы всегда ждем, чтобы наши дети были счастливы. Для меня еще важно, чтобы у Яны были хорошие отношения с Тоней, моей внучкой, это бесконечно важно. Это же большой стресс для детей, когда родители разводятся.

— А вы уже налаживаете бытовой контакт с потенциальной будущей невесткой? Например, готовить пытались научить ее или сына?

— Я стараюсь не лезть в жизнь моих детей, это во-первых, а во-вторых, у Владика первое образование поварское. И в основном он меня учит готовить, а не я его. Понятно, что мамину кухню ничто не заменит, он очень любит, например, мой пирог, запах этого пирога — для него это ощущение счастья в детстве. Просто когда он заходил домой и пахло пирогом с капустой — значит, мама дома.

— Слышали, что, несмотря на любовь к пирогам, Владислав сильно похудел.

— Действительно, сейчас многие следят за своими фигурами, в том числе и Владислав Владиславович. Он за год скинул 45 кило. Похудел прекрасно, он большая умница, мой сынок. Горжусь им невозможно.

— А вы тоже ведь похудели, как мы видим?

— Я за ним пошла. Мне просто совсем стало стыдно. (Улыбается.) Он давал интервью, и его спросили, как вам удалось так похудеть? На что Владик со склонным ему грубоватым юмором ответил: «Знаете, перестал жрать из корыта». (Смеется.) Мне это очень понравилось. Вот и я стараюсь за собой следить: не есть мои любимые булки. Я отказалась от мучного, от колбас, от картошки. И мне это совсем не тяжело.

— И после шести не едите?

— Я не могу не есть после шести, потому что до спектакля не ем.

— Недавно вы съездили в национальный заповедник в Карелии. Как вам впечатления?

— Я в абсолютном потрясении. Я, кстати, всегда говорила — Кижи с ударением на второй слог, а оказалось, что правильно говорить с ударением на первый. Нас там потрясающе встречали, провели фантастическую экскурсию, кормили национальными блюдами — калитками с пшеном, картошкой, брусникой, кормили пирогами, грибами! Мой знакомый экофермер возил нас по своим владениям на Онежском озере. Рыбалка меня тоже потрясла. Мы ловили сумасшедших лещей, сумасшедшую форель. Я обязательно поеду еще раз в Карелию с божьей помощью.

— Поклонники также обсуждают вашу очередную работу. На этот раз в фильме «Не по-детски», в котором вы не так давно снимались. А что значит «не по-детски», на ваш взгляд?

— Это значит, что проблемы — не детские. Что такое счастливое детство? Это когда мы живем только детскими проблемами. И мои прекрасные родители, царство им небесное, все для этого сделали. Мы с моим старшим братом никогда не слышали, как родители ругаются, мы никогда не знали, какие проблемы у папы на работе, не знали, что мы очень бедная семья. Мы ничего этого не знали! И это счастье.

— В этой же картине обсуждается и вопрос потери репутации. Насколько это серьезный вопрос для вас?

— Это ужасно, когда ты так много делаешь для того, чтобы быть честным в работе и с людьми, а тебя могут таким вот ушатом облить!

— Что нужно делать, чтобы не подорвать свою репутацию?

— Наверное, надо следовать простым правилам. Если в тебе есть эти правила, заложенные родителями, и боженьке будет угодно, чтобы это не изменилось, тогда все получится. Просто надо жить честно, трудиться честно, любить свою семью и иметь правильные ориентиры.

— А вы верите в бумеранг?

— Я верю в то, что если ты родитель, ты все-таки должен задумываться о том, что жизнь — как компьютерная игра. Если ты не прошел какой-то уровень, этот уровень за тобой будут проходить твои дети, внуки и правнуки. А то, что происходит с нами, — это то, что не прошли наши предки, идущие перед нами.

— Вы часто сталкиваетесь с понятием «звездная болезнь», у ваших коллег, например?

— Мне сложно об этом говорить. Я редко где бываю, как вы видите, потому что тяжело такие мероприятия переношу. Могу сказать только про себя. Я уже неоднократно рассказывала, что господь послал мне звездную болезнь очень рано, еще в институте. И хорошо, когда рядом с тобой есть взрослый дяденька по имени Владимир Владимирович Иванов, мастер курса. Он тебе затрещину дает — и как-то вдруг у тебя все это прекращается. Счастье, когда звездная болезнь приходит вовремя, когда есть еще в окружении люди, способные тебя отлупить...