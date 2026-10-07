Солистка группы "Город 312" рассказала о своем замужестве

Звезда группы «Город 312» Диана Макарова рассказала о замужестве. Её мужем оказался 31-летний Иван Радьков, который работает саксофонистом и саунд-продюсером. Родом музыкант из Южно-Сахалинска, теперь он живёт в Москве. Окончив Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, он выигрывал различные джазовые конкурсы.

Для торжества девушка остановила выбор на наряде без бретелек. Диана подобрала накидку, совпадающую по оттенку с основным платьем. Жених же выбрал верхнюю одежду светлого тона и брюки бежевого цвета.

После процедуры регистрации Макарова вышла на связь. «Фотографии из ЗАГСа появятся позже. Сейчас я волнуюсь, перечитываю свои обещания. Впереди у нас венчание. Я становлюсь женой! Вот это да!» — поделилась артистка.

В ночь после свадьбы молодожены вместе с приглашенными продолжали праздновать. Диана и Иван с удовольствием демонстрировали свои обручальные кольца, обменивались нежными поцелуями и исполняли романтические танцы.