Светлана Пермякова показала эффектную фигуру после похудения

Звезда продемонстрировала поклонникам, как преобразилась после сброса лишнего веса. Светлана Пермякова разместила в социальных сетях сравнительные фото «до» и «после», которые вызвала широкий резонанс.

«Ежедневное наблюдение за собой в отражении привычки формирует, поэтому резкие перемены остаются незамеченными. Однако я намерена продемонстрировать снимки «до» и «после», чтобы вы осознали масштаб перемен», — поделилась Светлана.

Работа над коррекцией фигуры стартовала в начале 2025 года, когда Пермякова обратилась к эндокринологу. Специалист назначил пациентке лекарственное средство, позволяющее управлять чувством голода.

При этом актриса не раз отмечала, что намеренно отказывалась от строгих диет и изнурительных занятий спортом. К нужному весу она шла в удобном для себя ритме, делая ставку на персонализированный подход. Благодаря этому процесс снижения веса проходил без нервов и даже приносил удовольствие.