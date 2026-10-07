Сын девушки Никиты Преснякова начал называть певца папой

3-летний Лука, сын Карины Филимоновой, называет Никиту Преснякова отцом. Недавно мама мальчика выложила в своем личном аккаунте ролик, на котором ребенок вместе с Пресняковым придумывает название для тыквы, называя музыканта «папа».

Напомним, с осени 2022 года Пресняков проживает в Лос-Анджелесе, куда переехал после женитьбы на Алёне Красновой. Их брак длился примерно десять лет и распался летом 2025 года. Официально о разводе объявили в марте.

Карина приехала из Тульской области в Москву, где получила журналистское образование, а затем переехала в США в сентябре 2022 года. В 2023 году на свет появился её первенец — маленький Лука. Её союз с отцом ребёнка, Александром Глаголевым, закончился скандальным разрывом и судебными тяжбами. По признанию Карины, в этот период она чувствовала себя полностью лишённой поддержки.

В апреле 2026 года артист перебрался к Карине и её ребёнку, а ранее, весной, они с Филимоновой впервые предстали перед общественностью в качестве пары. Мальчик и Пресняков очень быстро нашли общий язык.