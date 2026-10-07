Виктория Боня рассказала о своих "разговорах" с деревьями

В своем телеграм-канале Виктория Боня продемонстрировала оригинальную точку зрения на контакт с окружающим миром. Блогер показала видео, посвященное растениям, и утверждала, что диалог с лесными жителями благотворно сказывается на состоянии людей.

Боня отметила, что воспринимает растительность как живые организмы, причём назвала их даже более живыми, чем многие люди. Как считает Боня, недостаточно просто присутствовать рядом с ними — необходимо обращаться к деревьям с теплыми и добрыми словами. «Нужно говорить деревьям: “Я тебя люблю”, “Я тебя вижу”, “Я тебя чувствую”. Ведь деревья живые», — добавила блогер.

Далеко не все подписчики поддержали точку зрения звезды. Часть читателей поддержала артистку, признавшись, что отдых в лесу действительно дарит им душевное равновесие. Однако нашлись и те, кто воспринял высказывания с долей насмешки и недоверия.

Ранее звезда показала, как она примеряет белье, и столкнулась с нападениями в адрес своей груди: в сети начали писать, что у неё «соски направлены в разные стороны». Виктория Боня не смогла пройти мимо такого тона и осудила мужчин, позволяющих себе оскорбительные высказывания о женском теле.

«Исключительно странно слышать подобный вопрос: почему мои соски направлены в разные стороны. Я не стала их выравнивать, поскольку времени на это не хватило. Зачем вы вообще рассматриваете мою грудь? Лучше посмотрите на себя в зеркало», — возмутилась Виктория.