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Шоу-бизнес 1657

Владимир Кличко потребовал от ломбарда вернуть вещи покойной невесты

Владимир Кличко планирует вернуть вещи покойной невесты из ломбарда

Владимир Кличко планирует вернуть вещи покойной невесты из ломбарда
Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press

Владимир Кличко, бывший профессиональный боксёр, считает, что личные вещи Хайден Панеттьери, актрисы, которая была его невестой и скончалась, могли быть заложены в ломбарде. Как передаёт TMZ, спортсмен планирует инициировать проверку по факту возможного незаконного завладения имуществом.

По версии Кличко, колье и серьги Панеттьери могли принести в ломбард посторонний человек, не состоящий в родстве с актрисой. При этом персонал заведения обязуется предоставлять сведения о сделке исключительно представителям закона.

Ранее телеканал ABC передавал, что атлет инициировал судебный процесс с целью получить статус временного опекуна над имуществом их совместной дочери. Боксёр мотивировал свои действия беспокойством о сохранности личных вещей ребёнка.

В данный момент Кличко намерен расширить свои полномочия, включив в них право направлять запросы в правоохранительные органы для выяснения деталей исчезновения имущества Панеттьери и обеспечения его возврата. Он полагает, что данные предметы могли быть присвоены противоправным путём.

 

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