Владимир Кличко потребовал от ломбарда вернуть вещи покойной невесты

Владимир Кличко, бывший профессиональный боксёр, считает, что личные вещи Хайден Панеттьери, актрисы, которая была его невестой и скончалась, могли быть заложены в ломбарде. Как передаёт TMZ, спортсмен планирует инициировать проверку по факту возможного незаконного завладения имуществом.

По версии Кличко, колье и серьги Панеттьери могли принести в ломбард посторонний человек, не состоящий в родстве с актрисой. При этом персонал заведения обязуется предоставлять сведения о сделке исключительно представителям закона.

Ранее телеканал ABC передавал, что атлет инициировал судебный процесс с целью получить статус временного опекуна над имуществом их совместной дочери. Боксёр мотивировал свои действия беспокойством о сохранности личных вещей ребёнка.

В данный момент Кличко намерен расширить свои полномочия, включив в них право направлять запросы в правоохранительные органы для выяснения деталей исчезновения имущества Панеттьери и обеспечения его возврата. Он полагает, что данные предметы могли быть присвоены противоправным путём.