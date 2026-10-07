Внучка Маслякова шокировала откровенным образом

Внучка Александра Маслякова Таисия поделилась с аудиторией в социальных сетях новыми фото, которые привлекли внимание поклонников. На опубликованных ею в собственном блоге кадрах девушка предстала в дерзком и контрастном аутфите.

Съемочный процесс состоялся в московском пространстве Hidden Place. В холле Таисия продемонстрировала свой вариант стиля: ее украшал свободный серый пиджак с крупными карманами, под которым было черное боди с открытым декольте. Юбка из велюра в бордовых и коричневых тонах добавила ансамблю фактурности, а плотные колготки голубого цвета и туфли со шнуровкой завершили образ.

Молодая 20-летняя наследница Александра Маслякова часто предпочитает дерзкие и впечатляющие наряды, которые подчеркивают её фигуру. Кроме того, Таисия регулярно посещает косметолога. Из-за этого в Сети часто обсуждают, что она выглядит старше своих лет, но сама Маслякова не обращает внимания на подобные комментарии и продолжает экспериментировать со стилем.

В сентябре Таисия Маслякова дебютировала на подиуме, а также выложила в социальных сетях фотографии с показа.