Жена Потехина рассказала о сложностях с зачатием

На премьере во вторник, 6 октября, в столичном кинотеатре появились супруги Потехины. Семья Потехиных, где воспитываются Мария (16 лет), Дарья (6 лет) и Федор (4 года), не скрывает желания пополнить состав. «Пока всё идет своим чередом. Я верю: Бог дарует потомство, и мы ждали восемь лет», — поделилась Елена.

Супруга музыканта объяснила, что решение мужа прийти на премьеру было принято исключительно под влиянием ее настоятельных просьб. Взаимоотношения между бывшими коллегами из проекта «Руки вверх!» по-прежнему остаются натянутыми. Жуков по-прежнему радует публику своими выступлениями с группой, а его бывший напарник Потехин после расставания с коллективом столкнулся с падением популярности.

Елена поделилась, что Алексей довольно болезненно переживал тот отрезок времени, однако впоследствии сумел продолжить свой путь. «У всего есть свой срок. Насчет зависти ничего определенного сказать не могу. По моему ощущению, он воспринимает это довольно спокойно. Вскоре он начал непринужденно рассказывать об этом, а ведь время действительно обладает целительной силой. Наконец, он смог отпустить все обстоятельства», — передает слова супруги артиста издание Super.ru.

Елена Потехина отметила, что их семья не общается с Сергеем Жуковым и его женой Региной Бурд.