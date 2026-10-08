Актёры Игорь и Ясмина Андреевы рассказали об уходе из «Ленкома»

Российские актеры Игорь и Ясмина Андреевы сообщили об увольнении из театра «Ленком» из-за конфликта с художественным руководителем Владимиром Панковым. Об этом супруги рассказали в обращении в своих социальных сетях.

«Кричать на беременную — это не круто. Мы поняли, что наше будущее не должно зависеть от людей, у которых семь пятниц на неделе», — сообщили они.

По словам пары, проблемы начались летом при оформлении нового договора. В документах стояла дата 1 декабря 2026 года. Ясмина Андреева находилась в декрете. Руководство ранее обещало подождать ее возвращения. Позже художественный руководитель поставил жесткое условие доказать заинтересованность в работе. Игорь Андреев добавил, что Панкову не нравится их блог. В итоге супруги решили уйти из театра. Сейчас они воспитывают новорожденную дочь. Коллеги по цеху выразили им поддержку в социальных сетях.

Художественным руководителем «Ленкома» сейчас является Владимир Панков. Театр пока официально не прокомментировал ситуацию с уходом актеров. Супруги подчеркивают, что хотят остаться честными сами с собой и не зависеть от переменчивых решений руководства.

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