Алёна Водонаева сообщила о смерти своего кота Эскобара

Модель, телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алёна Водонаева сообщила о смерти своего кота породы мейн-кун по кличке Эскобар. Об этом девушка написала в своих социальных сетях. По её словам, питомец не дожил один месяц до своего девятилетия.

«У Эси остановилось сердце от страха. Мы вышли от грумера и, пока ждали такси, у него от страха остановилось сердце. Он умер у меня на руках», — отметила Водонаева.

Телезвезда также опубликовала видео с животным. Ролик сняли за три дня до гибели питомца. Модель призналась в ежедневных слезах и заявила, что больше не будет заводить новых животных. Водонаева называла кота своим «антидепрессантом». По её словам, питомец проявлял сильную привязанность к хозяйке. Она также отметила, что такой любви не испытывала ни к одному животному.

Котёнка породы мейн-кун модели подарил её второй муж Алексей Косинус. По словам Водонаевой, Эскобар отличался своенравным характером. Ещё в 2021 году у матери Алены обострилась астма. У сына Богдана началась аллергия на шерсть. В связи с этим бывший муж Водонаевой предложил отдать животное, однако она категорически отказалась от этой идеи.

Кроме того, бывшая телезвезда «Дома- 2» призналась, что купила питомцу квартиру в ипотеку за 19 миллионов рублей в столичном районе Хамовники — здесь находится её салон красоты и проживает бывший супруг.

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