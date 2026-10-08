Анна Пересильд рассказала о нагрузке в театральном вузе

Актриса Анна Пересильд рассказала о первых месяцах обучения в театральном вузе. По словам девушки, она испытывает усталость от учёбы. Об этом она заявила на премьере фильма «Без оглядки», сообщает портал Popcake.

«Честно скажу, я устала. У меня ничего, кроме учёбы, сейчас даже нет вообще. То есть я там круглосуточно нахожусь», — призналась 17-летняя актриса.

По её словам, занятия проходят ежедневно с утра до позднего вечера. Суббота не является выходным днём, а по понедельникам артисты показывают педагогам зачины. Дома студенты репетируют и выполняют задания. Сейчас курс готовится к капустнику, рассказала Пересильд.

Актриса также отмечает, что не жалуется на нагрузку. Она всерьёз увлечена учебным процессом, а на курсе у неё сложилась хорошая атмосфера. Кроме того, девушка призналась, что не чувствует предвзятого отношения из-за своей известной семьи. Актриса также сообщила, что впервые в жизни получает возможность ежедневно посвящать время любимой профессии.

Летом 2026 года Анна Пересильд окончила общеобразовательную школу экстерном и поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз.

Читайте также в материалах:

Анна Пересильд рассказала, как научилась плакать для роли;

Анна Пересильд рассказала, почему на время оставила кино.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.