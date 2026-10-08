Евгений Миронов объяснил свое нежелание становиться режиссёром

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал, почему не планирует ставить спектакли. Об этом он сообщил в интервью журналу «МНЕНИЕ». Артист отметил, что считает себя исключительно актёром.

«Я таким талантом не обладаю. Я по природе своей артист. На сцене я себя чувствую как рыба в воде», — пояснил он.

Актёр также отметил, что воспринимает Театр Наций как широкую площадку, где ставят спектакли разных жанров и проводят фестивали.

Евгению Миронову 59 лет. Он возглавляет Театр Наций с 2006 года. Одной из важных работ с участием актера стала постановка «Сказки Пушкина» с Робертом Уилсоном в 2015 году. Также Миронов играл роль судейского чиновника Головина в спектакле «Обыкновенная смерть». Возвращение на малую сцену в январе 2013 года далось ему непросто. По словам артиста, на гастролях в Боготе актёрам пришлось искать новый эмоциональный контакт со зрителями.

Главным учителем Миронова стал народный артист СССР Олег Табаков, у которого артист учился в Школе-студии МХАТ. По словам актёра, Табаков стал для него театральным отцом, а сам Миронов впоследствии перенял от наставника внимание к людям. Именно эти качества он сегодня уверенно применяет в работе художественного руководителя.

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