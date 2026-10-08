Катя Лель рассказала об отказе от пиар-романа с фигуристом Ягудиным

Певица Катя Лель призналась в получении предложения о пиар-романе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Об этом артистка рассказала журналистам на дне рождения певца Иракли.

«Может быть, пиар-команда ему это делала. Может быть, поэтому он и не в курсе», — объяснила певица.

Предложения о фиктивных отношениях поступали артистке в начале 2000-х годов. Инициатором выступала пиар-команда фигуриста. Катя Лель сразу отказалась от этой идеи. Вопрос оплаты не обсуждался. Артистка не рассматривала такие варианты ни тогда, ни впоследствии. Сам спортсмен, вероятно, не знал об этих планах своей команды.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион по фигурному катанию. Во время спортивной карьеры ему приписывали романы с певицей Александрой Савельевой, фигуристкой Еленой Бережной и гимнасткой Ляйсан Утяшевой. С 2008 года спортсмен состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей. Они официально зарегистрировали брак в 2016 году.

Читайте также в материалах:

Катя Лель вспомнила о непростых отношениях с Соседовым;

Известная певица рассказала о поступлении дочери на бюджет.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.