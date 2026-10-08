«Надо прекращать»: Королева поставила Тарзану ультиматум из-за нового увлечения

Наташа Королева на выставке пользовалась повышенным вниманием. Все с интересом наблюдали за реакцией звезды на картины мужа. Ведь на части из них изображена именно она. Сергей признался: он уже создал большое количество портретов звездной супруги.
- Я говорю уже ему: «Прекрати, не надо», - смеется певица и показывает нам работы мужа. – Тут я Царевна–лебедь. Лебединая нежность. Видите, я сегодня даже косу специально прицепила с жемчугами, чтобы соответствовать.
Сергей говорит, что живопись пока рассматривает исключительно как хобби, которое помогает ему побыть в своем мире и абстрагироваться от всего, что происходит вокруг.
- Я даже завидую Сереге, если честно, - смеется Наташа. – Его увлечение полезно для психики в наше время.
В отличие от того же Никаса Сафронова, который, как известно, творит исключительно по ночам, Сергей для написания картин использует другое время. И на это у него имеется веская причина.
- У меня есть жена, - говорит Сергей. - Мне ночью есть, чем заниматься.
Наташу такой ответ порадовал. Между тем, Сергей признался: изначально певица не была слишком рада его хобби. После того, как он стал художником, звездная супруга в какой-то момент даже поставила ультиматум.
- После того, как я измазал все, что можно измазать, красками и провонял растворителями весь дом, мне было сказано: «Так, все! Надо это прекращать!».
Выход был найден: вскоре у Сергея появится своя мастерская. Отдельное помещение будет располагаться на подмосковной даче пары в поселке Крекшино. Процесс в самом разгаре. Помимо места для живописи, там появится и спортивный зал, где Сергей будет поддерживать свою форму.
- Будет моя зона, в общем, - говорит Сергей. – Там будет все, что я люблю.
Супруги надеются, что мастерскую удастся создать к Новому году. Что касается дальнейших планов, то Сергей их не раскрывает. Но говорит, что планирует и впредь совершенствовать свои навыки.
- Я умею рисовать, но считаю, что я еще не нашел свой стиль, - объясняет он. – Знаете, как у певцов на сцене есть узнаваемость голоса. Также и здесь есть свой стиль. Когда человек подходит, смотрит на работу издалека и говорит: «Это Марк Шагал». Свой стиль – это самое важное для художника. Я пока нахожусь в процессе поиска своего стиля.
Между тем, поклонники высоко оценили творчество Сергея. На выставке в Гостином дворе он получил немало восторженных откликов от присутствующих. Впрочем, расставаться со своими картинами он не намерен.
- У меня есть, чем зарабатывать на жизнь, помимо живописи, - говорит Тарзан. – Картины – это моя отдушина, мое детище.
Королева такое решение всецело поддерживает. Говорит, что она сама не разрешает Сергею торговать картинами.
- У нас уже было несколько желающих приобрести работы Сергея. Предлагали очень хорошие деньги. Но я продавать их не разрешаю, - говорит артистка. – Не надо, это ни к чему.