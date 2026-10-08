«Надо прекращать»: Королева поставила Тарзану ультиматум из-за нового увлечения

Сергей Глушко, более известный, как Тарзан, несколько лет назад увлекся живописью. Он уже создал десятки картин, которые на днях представил на суд общественности. Звездная супруга одной из первых пришла поддержать мужа и удивила откровением.

Наташа Королева на выставке пользовалась повышенным вниманием. Все с интересом наблюдали за реакцией звезды на картины мужа. Ведь на части из них изображена именно она. Сергей признался: он уже создал большое количество портретов звездной супруги.

- Я говорю уже ему: «Прекрати, не надо», - смеется певица и показывает нам работы мужа. – Тут я Царевна–лебедь. Лебединая нежность. Видите, я сегодня даже косу специально прицепила с жемчугами, чтобы соответствовать.

Сергей говорит, что живопись пока рассматривает исключительно как хобби, которое помогает ему побыть в своем мире и абстрагироваться от всего, что происходит вокруг.

- Я даже завидую Сереге, если честно, - смеется Наташа. – Его увлечение полезно для психики в наше время. Фото: Дмитрий Ильинский

В отличие от того же Никаса Сафронова, который, как известно, творит исключительно по ночам, Сергей для написания картин использует другое время. И на это у него имеется веская причина.

- У меня есть жена, - говорит Сергей. - Мне ночью есть, чем заниматься.

Наташу такой ответ порадовал. Между тем, Сергей признался: изначально певица не была слишком рада его хобби. После того, как он стал художником, звездная супруга в какой-то момент даже поставила ультиматум.

- После того, как я измазал все, что можно измазать, красками и провонял растворителями весь дом, мне было сказано: «Так, все! Надо это прекращать!».

Выход был найден: вскоре у Сергея появится своя мастерская. Отдельное помещение будет располагаться на подмосковной даче пары в поселке Крекшино. Процесс в самом разгаре. Помимо места для живописи, там появится и спортивный зал, где Сергей будет поддерживать свою форму.

- Будет моя зона, в общем, - говорит Сергей. – Там будет все, что я люблю. Фото: Дмитрий Ильинский

Супруги надеются, что мастерскую удастся создать к Новому году. Что касается дальнейших планов, то Сергей их не раскрывает. Но говорит, что планирует и впредь совершенствовать свои навыки.

- Я умею рисовать, но считаю, что я еще не нашел свой стиль, - объясняет он. – Знаете, как у певцов на сцене есть узнаваемость голоса. Также и здесь есть свой стиль. Когда человек подходит, смотрит на работу издалека и говорит: «Это Марк Шагал». Свой стиль – это самое важное для художника. Я пока нахожусь в процессе поиска своего стиля.

Между тем, поклонники высоко оценили творчество Сергея. На выставке в Гостином дворе он получил немало восторженных откликов от присутствующих. Впрочем, расставаться со своими картинами он не намерен.

- У меня есть, чем зарабатывать на жизнь, помимо живописи, - говорит Тарзан. – Картины – это моя отдушина, мое детище. Фото: Дмитрий Ильинский

Королева такое решение всецело поддерживает. Говорит, что она сама не разрешает Сергею торговать картинами.

- У нас уже было несколько желающих приобрести работы Сергея. Предлагали очень хорошие деньги. Но я продавать их не разрешаю, - говорит артистка. – Не надо, это ни к чему.