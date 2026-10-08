Вдова Пресли показала его повзрослевших внучек

Присцилла Пресли опубликовала в своих социальных сетях фотографию своих совершеннолетних внучек. Девушкам Харпер и Финли Локвуд исполнилось 18 лет.

«Появление этой публикации подтверждает, что семья поддерживает близкие отношения», — говорится в сообщении.

Харпер и Финли родились в браке Лизы Мари Пресли и музыканта Майкла Локвуда. Лиза Мари скончалась в январе 2023 года. Ей было 54 года. Причиной смерти стали осложнения после операции. Опеку над близнецами получил их отец. Девушки долгое время находились вне фокуса общественного внимания. Это решение приняли их родители.

У Лизы Мари было четверо детей. Старшая дочь Райли Кио работает актрисой. Сын Бенджамин покончил с собой в 2020 году. Ему было 27 лет. В 2023 году Присцилла оспорила подлинность завещания дочери. Документ лишал её прав на управление семейным имуществом. Конфликт завершился мировым соглашением. Райли выплатила бабушке $1 млн. Райли стала единоличной хозяйкой траста Грейсленд. По закону Харпер и Финли разделят права на имущество траста после достижения совершеннолетия.

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