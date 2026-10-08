Селин Дион упала на сцене во время выступления в Париже

Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже

Канадская певица Селин Дион, страдающая синдромом мышечного спазма, упала во время показа бренда L’Oréal Paris на сцене в Париже. Соответствующую видеозапись в соцетях разместили очевидцы, находившиеся на мероприятии.

«Артистка ловко поднялась после падения и продолжила выступление», — отмечают авторы ролика.

Мероприятие состоялось в рамках открытия Недели моды. Селин Дион является давним амбассадором бренда. Она появилась на публике в бархатном корсетном платье и исполнила свой хит «I’m Alive».

В 2024-м году певица показала свои спазмы из-за синдрома мышечной скованности. Это видео вошло в документальный фильм «Я — Селин Дион».

Данный синдром является тяжёлым аутоиммунным заболеванием. Он встречается у одного человека на миллион. Болезнь вызывает приступы резких мышечных спазмов. Эти спазмы лишают человека возможности полноценно жить и работать. Со временем болезнь прогрессирует. Борьба со спазмами становится труднее. Врачи поставили этот диагноз почти 20 лет назад. Певица долго скрывала его от общественности. В 2022-м году певица была вынуждена из-за болезни отменить мировое турне.

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