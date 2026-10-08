СМИ: Михалков одобрил брак дочери Надежды с губернатором Югры

Советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель, народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал информацию о новом браке своей младшей дочери Надежды с губернатором ХМАО — Югры Руслана Кухарука. Об этом сообщило издание КP.RU.

«Нового мужа Надежды — руководителя крупнейшего нефтегазового региона, большого чиновника — папа одобрил», — утверждает издание.

Ранее стало известно, что 40-летняя Надежда Михалкова вышла замуж за 47-летнего Руслана Кухарука. Эту информацию подтвердили в департаменте внутренней политики ХМАО — Югры. Там также сообщили, что актриса родила ребенка. По данным СМИ, у пары родилась дочь, которую назвали Екатериной.

Знакомство будущих супругов состоялось 1,5 года назад на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. С августа 2026 года актриса посещает репетиции спектакля в театре «Мастерская 12 Никиты Михалкова» в Москве.

Ранее актриса состояла в браке с режиссёром Резо Гигинеишвили. У них родились двое детей: дочь Нина и сын Иван. Руслан Кухарук развёлся с первой женой в 2025-м году.

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