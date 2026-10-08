Сын Дмитрия Губерниева Михаил вступил в брак с тележурналисткой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился фотографиями со свадьбы своего сына Михаила. Об этом сообщил сам телеведущий в своих социальных сетях. Избранницей 24-летнего молодого человека стала 25-летняя корреспондентка телеканала «Россия 1» Анастасия Козаренко.

«Губерниев один — хорошо, два Губерниевых — лучше. А когда с нами ещё и Губерниева — вообще отлично!», — подписал снимки комментатор.

Официальная церемония прошла в одном из московских ЗАГСов. Жених выбрал светлый костюм пастельного оттенка. Невеста надела длинное приталенное платье. Она дополнила образ коротким жакетом и букетом розовых лотосов. После регистрации пара отметила событие в ресторане.

Михаил является единственным ребёнком телеведущего от брака с легкоатлеткой Ольгой Богословской. Родители развелись, но сохранили дружеские отношения. Сын окончил Высшую школу экономики. Сейчас он строит карьеру на телевидении. Он работает на каналах «Матч ТВ» и «2×2». Его супруга Анастасия учится в магистратуре ВШЭ. Она работает в программе «Утро России».

Читайте также в материалах:

Дмитрий Губерниев прокомментировал госпитализацию Тарасовой;

Сын Дмитрия Губерниева тронул поклонников обращением к жене.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.