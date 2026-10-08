Сын Дмитрия Губерниева Михаил вступил в брак с тележурналисткой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился фотографиями со свадьбы своего сына Михаила. Об этом сообщил сам телеведущий в своих социальных сетях. Избранницей 24-летнего молодого человека стала 25-летняя корреспондентка телеканала «Россия 1» Анастасия Козаренко.
«Губерниев один — хорошо, два Губерниевых — лучше. А когда с нами ещё и Губерниева — вообще отлично!», — подписал снимки комментатор.
Официальная церемония прошла в одном из московских ЗАГСов. Жених выбрал светлый костюм пастельного оттенка. Невеста надела длинное приталенное платье. Она дополнила образ коротким жакетом и букетом розовых лотосов. После регистрации пара отметила событие в ресторане.
Михаил является единственным ребёнком телеведущего от брака с легкоатлеткой Ольгой Богословской. Родители развелись, но сохранили дружеские отношения. Сын окончил Высшую школу экономики. Сейчас он строит карьеру на телевидении. Он работает на каналах «Матч ТВ» и «2×2». Его супруга Анастасия учится в магистратуре ВШЭ. Она работает в программе «Утро России».
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