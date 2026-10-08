Волочкова защитила Лолиту от критики Поплавской

Балерина Анастасия Волочкова публично поддержала певицу Лолиту Милявскую. Поводом стала резкая критика со стороны актрисы Яны Поплавской, сообщает издание PopCake.

«Любой человек, который принижает достоинство артиста, — это человек недалёкий. Он выставляет себя как человека ущербного», — отреагировала Волочкова.

Ранее Поплавская прокомментировала видео с выступлением Лолиты. Актриса сравнила танец с поведением животных в зоопарке. В свою очередь, Волочкова назвала Лолиту артистом с большой буквы и подчеркнула значимость многолетней карьеры певицы. Экс-прима Большого театра также осудила Поплавскую за её нелицеприятные высказывания в адрес Лолиты. По её словам, такие люди зачастую используют нападки на коллег для привлечения внимания.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала слухи Стаса Барецкого о том, что у них ранее якобы был роман. По словам бывшей примы Большого театра, подобные заявления являются полным бредом.

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