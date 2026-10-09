Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей за особняк во Франции

Российская супермодель Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на покупку и обустройство дома во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Общий кредит составил 1,3 млрд рублей. Остаток в размере 182 млн рублей Наталья вложила в ремонт дома», — отмечают авторы канала.

Модель приобрела дом для своей семьи после свадьбы с гендиректором бренда Berluti Антуаном Арно. В 2019 году Водянова создала в Великобритании компанию «Eniotna». Это имя её мужа наоборот.

В 2020 году она оформила первый кредит на покупку коттеджа. Вплоть до 2023 года она брала займы в банке. Общая стоимость семейного поместья составила 11,3 млн евро. Модель вложила 182 млн рублей в ремонт. Она не торопилась возвращать долг банку. Выплаты начались только в конце марта 2025 года. Пока модель внесла всего 3,5 млн рублей.

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