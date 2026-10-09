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Шоу-бизнес 1393

Раскрыто, чем могут быть обусловлены изменения во внешности голливудской звезды

Изменения во внешности Меган Фокс объяснили возможным избытком филлеров

Изменения во внешности Меган Фокс объяснили возможным избытком филлеров
Фото: IMAGO/imageSPACE/Global look press

Недавно в сети Интернет появились фото и видео с актрисой Меган Фокс, на которых можно было заметить изменения в ее внешности — она выглядела отекшей и расплывшейся. Эксперт Светлана Мороз раскрыла, чем могут быть обусловлены такого рода изменения. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметила собеседница издания, на появившихся в Сети снимках щеки звезды действительно выглядят полнее, а скулы — менее очерченными. При этом она считает, что не стоит списывать это все на работу пластического хирурга. Эксперт обратила внимание на то, что лицо тоже может набирать вес, в результате чего появляется дополнительный объем, а контуры расплываются.

«Добавьте неудачное освещение и стоп-кадр посреди разговора — и вот уже весь интернет обсуждает неузнаваемую Меган», — утверждает Мороз.

В то же время, по словам спикера, похожую картину может давать избыток филлеров, но по фотографиям надежно нельзя отличить его от изменения веса или отечности. Эксперт также указала на важную деталь — оказалось, что эти кадры были сделаны в 2025 году, уже после рождения ее четвертого ребенка, и этот контекст стоит учитывать, прежде чем выносить вердикт. 

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Автор:
США