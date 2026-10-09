Раскрыто, чем могут быть обусловлены изменения во внешности голливудской звезды

Недавно в сети Интернет появились фото и видео с актрисой Меган Фокс, на которых можно было заметить изменения в ее внешности — она выглядела отекшей и расплывшейся. Эксперт Светлана Мороз раскрыла, чем могут быть обусловлены такого рода изменения. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметила собеседница издания, на появившихся в Сети снимках щеки звезды действительно выглядят полнее, а скулы — менее очерченными. При этом она считает, что не стоит списывать это все на работу пластического хирурга. Эксперт обратила внимание на то, что лицо тоже может набирать вес, в результате чего появляется дополнительный объем, а контуры расплываются.

«Добавьте неудачное освещение и стоп-кадр посреди разговора — и вот уже весь интернет обсуждает неузнаваемую Меган», — утверждает Мороз.

В то же время, по словам спикера, похожую картину может давать избыток филлеров, но по фотографиям надежно нельзя отличить его от изменения веса или отечности. Эксперт также указала на важную деталь — оказалось, что эти кадры были сделаны в 2025 году, уже после рождения ее четвертого ребенка, и этот контекст стоит учитывать, прежде чем выносить вердикт.