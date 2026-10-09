Российская актриса рассказала о совмещении съемок с материнством

Актриса Мила Ершова на недавно состоявшемся мероприятии пообщалась с представителями прессы и рассказала, как совмещает плотный съемочный график с материнством. Ее слова приводит издание SUPER.

«Я брала его с собой, естественно», — раскрыла артистка. Она указала, что няня гуляла с ее сыном и приводила его к ней в вагончик, где Ершова кормила его и сюсюкалась с ним.

При этом актриса уточнила, что не было такого, чтобы у нее были смены, когда она весь день проводит на съемочной площадке. Собеседница издания утверждает, что смены были «лайтовые» пока что, и ей удалось проводить время с сыном.

Артистка добавила, что ей иногда помогал отец, который гулял с ребенком, а также мать ее супруга Святослава Рогожана.

«Как-то мы распределяемся», — поделилась Ершова.