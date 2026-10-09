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Шоу-бизнес 3269

Внучка Веры Глаголевой рассказала о взаимоотношениях со своим знаменитым дядей

«Всегда могу попросить совет»: Полина Симачева о своем дяде Александре Овечкине

«Всегда могу попросить совет»: Полина Симачева о своем дяде Александре Овечкине

Внучка Веры Глаголевой, актриса Полина Симачева на недавно состоявшемся мероприятии пообщалась с журналистами и рассказала о взаимоотношениях со своим дядей — хоккеистом Александром Овечкиным. Ее слова приводит Teleprogramma.org.

У артистки поинтересовались, дает ли ей какие-то советы Овечкин. Симачева поделилась, что она всегда может подойти к своему дяде и попросить у него какой-то совет. Она подчеркнула, что Овечкин всегда поможет, подскажет и действительно сможет поддержать.

Как заметила внучка Глаголевой, она очень сильно это ценит. По ее словам, у них с Овечкиным очень хорошие взаимоотношения.

«Я знаю, что он всегда за меня постоит, если меня кто-то обидит», — добавила Симачева. 

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Автор:
Александр Овечкин Россия