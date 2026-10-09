Жена Алексея Потехина сделала признание об общении с семьей Жукова

Жена Потехина призналась, что они с мужем не общаются с семьей Сергея Жукова

Супруга экс-солиста «Руки Вверх!» Алексея Потехина Елена на недавно состоявшемся мероприятии сделала признание об общении с семьей Сергей Жукова. Ее слова приводит издание SUPER.

По словам Елены, ее муж тяжело переживал уход из группы, но со временем отпустил ситуацию. При этом она указала, что они с Жуковыми до сих пор не общаются семьями.

«Всему свое время. Я не могу сказать что-то насчет какой-то зависти», — отметила супруга артиста. Она считает, что Потехин спокойно относится к этому.

Жена экс-солиста «Руки Вверх!» указала, что со временем он начал очень легко говорить об этом всем, а значит время лечит, и он все отпустил.